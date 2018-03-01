Сбербанк понизил прогноз по курсу доллара на 2020 год

Сбербанк России снизил прогноз по курсу доллара на 2020 год с 60 до 59 рублей, следует из презентации банка.

Прогноз на 2018 год — 58 рублей за $1, в 2019 году — 58,5 рубля. Прогнозы составлены при базовом сценарии цены на нефть марки Urals в $62 за баррель.

Кроме того, Сбербанк скорректировал прогноз ключевой ставки Банка России до 6,5% в 2019–2020 годах и 6,75% в 2018 году.

Прогноз по инфляции банк оставил на прежнем уровне — 4% в 2018–2020 годах.

Ранее Центр развития НИУ ВШЭ спрогнозировал стабильность курса рубля в ближайшие три года. Согласно данным экспертов, в конце 2018 года курс российской нацвалюты за $1 составит 59,3 рубля, к концу 2019-го — 62,2 рубля, а к концу 2020 года — 62,4 рубля.