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Курс доллара обновил трехлетний минимум

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Фото: Global Look Press/DPA/Zentralbild/Sascha Steinach
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Курс американского доллара к рублю упал ниже 55,58 рубля за доллар. Такой показатель отмечен на открытии торгов на Московской бирже 27 февраля.

Это ниже минимального значения, зарегистрированного в апреле 2015 года, уточняет gazeta.ru.

По оценке экспертов, рубль по отношению к доллару в течение месяца-двух может укрепиться до отметки 51,5 рубля за единицу американской валюты, заявила порталу iz.ru замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

По мнению аналитика, новые антироссийские санкции существенного влияния на курс валют не окажут. Ранее глава минфина США Стивен Мнучин пообещал в течение 30 дней ввести новые ограничительные меры против России.

Как писал iz.ru, агентство Fitch подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-» с позитивным прогнозом.

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