Журнал Forbes назвал богатейших хип-хоп-исполнителей 2018 года

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых исполнителей в жанре хип-хоп за 2018 год. Соответствующее сообщение есть на сайте издания.

На первом месте оказался исполнитель Jay-Z. По данным журнала, его состояние составляет $900 млн. На первой строчке списка он оказался впервые с начала создания рейтинга в 2011 году.

Вторую строку занял музыкант Шон Комбс, известный под псевдонимом Diddy. Его состояние насчитывает $825 млн. Замыкает тройку лидеров Dr. Dre с состоянием $770 млн, сообщает «Газета.ру».

Также сообщается, что в пятерку самых богатых рэперов за 2018 год вошли американский исполнитель Эминем и канадский музыкант Дрейк.