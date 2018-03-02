Предполагаемый организатор «кокаинового дела» задержан в Германии

Подозреваемый в организации контрабанды наркотиков из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук был задержан на территории Германии. Об этом сообщает его адвокат Владимир Жеребенков.

По его словам, о задержании Ковальчука ему сообщила жена подозреваемого. Предполагается, что в ближайшее время полиция намерена выйти в суд за его арестом, сообщает «Интерфакс».

Ранее портал iz.ru сообщал, Андрей Ковальчук заявил о провокации со стороны спецслужб Аргентины и США и собирался приехать в Россию для дачи показаний.