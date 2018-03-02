Цикл романов «Плоский мир» Пратчетта ляжет в основу сериала

Культовая серия книг «Плоский мир» писателя Терри Пратчетта станет сериалом. Телеканал BBC планирует экранизировать шесть эпизодов по мотивам цикла юмористически-фэнтезийных романов.

В съемках будет участвовать производственная компания Narrativia, которую Терри Пратчетт основал в 2012 году. Сценаристом выступил Саймон Аллен, известный работами над сериалами «Ответный удар», «Чистота», «Под прицелом», «Мушкетеры», передает kp.ru.

Ранее сообщалось, что актеры Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт снимутся в новом фильме режиссера Квентина Тарантино.