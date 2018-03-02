Прямой эфир

Цикл романов «Плоский мир» Пратчетта ляжет в основу сериала

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Культовая серия книг «Плоский мир» писателя Терри Пратчетта станет сериалом. Телеканал BBC планирует экранизировать шесть эпизодов по мотивам цикла юмористически-фэнтезийных романов. 

В съемках будет участвовать производственная компания Narrativia, которую Терри Пратчетт основал в 2012 году. Сценаристом выступил Саймон Аллен, известный работами над сериалами «Ответный удар», «Чистота», «Под прицелом», «Мушкетеры», передает kp.ru.

Ранее сообщалось, что актеры Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт снимутся в новом фильме режиссера Квентина Тарантино. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вышел трейлер нового мультфильма от создателей «Зверополиса»
Скончался известный российский писатель-фантаст Андрей Круз

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017