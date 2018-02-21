Скончался известный российский писатель-фантаст Андрей Круз

Утром во вторник, 20 февраля, ушел из жизни известный российский писатель-фантаст Андрей Хамидулин, публиковавшийся под псевдонимом Андрей Круз. О кончине писателя сообщила в Facebook его вдова.

По ее словам, писатель скончался от онкологического заболевания. «Мы все надеялись на чудо и верили, что мы победим болезнь. Но, к несчастью, бой был изначально неравным», — написала она, сообщает телеканал «Звезда».

РЕН ТВ сообщает, что последние дни жизни писатель был прикован к постели, но не показал страданий и ни разу не пожаловался.

Андрей Круз — автор фантастических серий «Земля лишних», «Эпоха мертвых», «У Великой реки».

Портал iz.ru сообщил, что 15 февраля издатель и телеведущий Александр Шаталов скончался в возрасте 60 лет.