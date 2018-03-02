Летевший из США в Китай самолет экстренно сел в Магадане

Летевший из Лос-Анджелеса в китайский Циндао Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании XiamenAir совершил вынужденную посадку в аэропорту Магадана.

Как сообщает «Интерфакс», у одного из пассажиров произошел инсульт. Его в тяжелом состоянии доставили в Магаданскую областную больницу.

Инцидент произошел в 05:00 по местному времени. В 09:00 самолет уже вылетал из аэропорта Сокол.

Ранее пассажирский самолет киргизской авиакомпании «Тез Джет» совершил экстренную посадку в бишкекском аэропорту Манас из-за отказа двигателя.