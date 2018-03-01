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Специальный летный отряд «Россия» переведут на отечественное оборудование

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Фото: РИА Новости/Леся Полякова
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Новое российское оборудование, отвечающее за самолетовождение и безопасность полетов, будет установлено на всех Ил-96-300, включая президентский борт номер один.

В РФ лайнеры использует только ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента. СЛО занимается перевозкой первых лиц государства.

Как рассказали «Известиям» в ПАО «Ил», заменить иностранное бортовое оборудование самолетов Ил-96-300 аналогами отечественного производства планируется в 2018–2019 годах.

«Ильюшин» успешно завершил сертификационные наземные и летные испытания нового оборудования», — сказал «Известиям» главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов.

Речь идет об инерциальной системе, отвечающей за определение положения самолета в пространстве, «ответчиках», обеспечивающих автоматическую передачу наземным РЛС сведений о самолете, а также об оборудовании для навигации и посадки.

По данным Росавиации, в авиапарке СЛО «Россия» числятся десять самолетов Ил-96-300 различных модификаций.

Подробнее — в материале «Известий»:

Главный самолет страны станет полностью российским

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