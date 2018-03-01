Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Бишкека

Пассажирский самолет киргизской авиакомпании «Тез Джет» совершил экстренную посадку в бишкекском аэропорту «Манас» из-за отказа двигателя. В результате инцидента никто не пострадал.

Самолет RJ-85 вылетел из аэропорта Бишкека в 1 марта в 11:22 мск. Он направлялся в город Баткен, располагающейся на юг Киргизии, передает «Интерфакс».

Вскоре пилоты сообщили об отказе левого двигателя, лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Посадка произошла в 11:52 мск.

«Самолет благополучно приземлился, никто из 96 пассажиров не пострадал», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Расследованием инцидента займется специальная комиссия агентства гражданской авиации Киргизии.