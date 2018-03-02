Ученые обнаружили старейшие в мире татуировки

Древнеегипетские мумии возрастом более пяти тысяч лет оказались обладателями старейших в мире татуировок, сообщили специалисты Британского музея.

Речь идет о молодом человеке 18–21 года, который погиб от колотой раны в спину. Темные пятна на его предплечье оказались изображениями животных — дикого быка и гривистого барана. Мумия находилась в экспозиции музея около 100 лет, но татуировки удалось распознать только с применением инфракрасного излучения.

На плече второй мумии — женщины — вытатуированы четыре значка в виде буквы «s», что может изображать стилизованное изображение изогнутого посоха — символа власти и высокого статуса. Смерть мужчины и женщины, тела которых мумифицировались естественным образом, наступила от 3351 до 3017 года до нашей эры.

Ранее сообщалось, что тату-зависимый британец полностью покрыл свое тело черными татуировками, включая глазные яблоки и полость рта.