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Житель Великобритании полностью покрыл себя татуировками

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Фото: Instagram/eliinkpiercer
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Тату-зависимый британец полностью покрыл свое тело черными татуировками, включая глазные яблоки и полость рта.

Об этом сообщает The Sun.

Как сообщает издание, 27-летний Эли Инк из Брайтона забивал свое тело татуировками на протяжении 10 лет. Кроме того, он вставил тоннели в нос и под верхнюю губу.

«Единственный человек, способный понять мои трансформации, — это я сам. Я даже не буду пытаться объяснить, в чем их смысл», — заявил он.

Мужчина добавил, что с самого детства его вдохновлял Пабло Пикассо и он хотел бы походить на одного из абстрактных персонажей с полотен художника.

Британец признал, что осознавал всю опасность нанесения татуировок на глазные белки. Такая татуировка предполагает тонкие инъекции прокрашивающего пигмента, которые вводятся между двумя слоями склеры. При малейшей ошибке татуировщика клиенту грозит слепота.

В ноябре портал iz.ru писал о британце, которому из-за татуировки 30 раз отказывали в приеме на работу. Молодой человек набил себе татуировку на шее после смерти деда, на ней изображены сердце и два бирюзовых ангельских крыла.

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