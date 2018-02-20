Суд Чувашии постановил «конфисковать» у заключенного татуировки

Чебоксарский районный суд оштрафовал заключенного местной колонии за демонстрацию нацистской символики, изображенной на его теле, и обязал конфисковать предмет административного правонарушения –– удалить татуировки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что заключенный отбывает наказание в исправительной колонии № 6 Чебоксарского района. Татуировки с нацистской символикой были обнаружены на его теле во время прокурорской проверки.

На груди у заключенного были изображения крестов с загнутыми концами, соответствующие символике фашистской Германии. Прокуроры отметили, что это нарушает закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне», и обратились в суд.

В итоге суд признал заключенного виновным в публичной демонстрации нацистской символики. Мужчина должен будет выплатить 1 тыс. рублей штрафа и самостоятельно удалить тату.

15 февраля портал iz.ru сообщал, что в Госдуму внесен законопроект, корректирующий административную ответственность за демонстрацию нацистской символики. Депутаты предложили никого не наказывать, если действия «не имеют признаков пропаганды».