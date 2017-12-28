Колледж в Новосибирске запрещал студентам усы, бороды и татуировки

Прокуратура опротестовала противоречащие федеральному закону постановления Новосибирского промышленного колледжа, запрещающие студентам носить усы, бороды, делать татуировки и также покидать учебное заведение на переменах.

Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В прокуратуре пояснили, что прокурор Кировского района Новосибирска провел проверку в Новосибирском промышленном колледже на основании обращения одного из родителей учащихся.

Отмечается, что директору учебного заведения «внесено представление об устранении нарушений Конституции РФ».

В прокуратуре добавили, что установленный администрацией колледжа запрет на бороды и татуировки «нарушает права учащихся на самовыражение».

Ранее в декабре на директора школы в Мурманске наложили штраф, обвинив его в несоблюдение прав несовершеннолетнего на бесплатное образование. Во время прокурорской проверки выяснилось, что в процессе обучения используются тетради, не предусмотренные перечнем пособий, выдаваемых бесплатно.