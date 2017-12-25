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Директора школы в Мурманске оштрафовали за неправильную тетрадь

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На директора школы в Мурманске наложили штраф, обвинив его в несоблюдение прав несовершеннолетнего на бесплатное образование. Он должен оплатить 30 тыс. рублей.

Решение по административному  делу было вынесено после прокурорской проверки учебного заведения. Ее, в свою очередь, инициировали родители ребенка сообщает ИА «Би-порт».

Во время проверки выяснилось, что в процессе обучения используются тетради, не предусмотренные перечнем пособий, выдаваемых бесплатно. Поскольку родители мальчика покупать их отказались, он не выполнял домашние задания.

В прокуратуре посчитали это фактом дискриминации со стороны учебного заведения. Директор школы признан судом виновным в совершении правонарушения.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, в Петербурге на 1 тыс. рублей оштрафована учительница, которая написала на лбу второклассника слово «дурак». Свой поступок она объяснила тем, что дети не обращали внимания на ее замечания и продолжали рисовать на руках «татуировки».

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