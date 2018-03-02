Тысячу краснокнижных подснежников изъяли в Ялте инспекторы

Инспекторы министерства экологии и природных ресурсов изъяли 1056 краснокнижных подснежников в Ялте, Республика Крым, сообщает пресс-служба министерства природы.

Инспекторы минэкологии провели рейды, в ходе которых был установлен факт незаконной реализации подснежника складчатого. Данный вид подснежника занесен в Красную книгу России. Подозреваемый в цветочном браконьерстве скрылся от инспекторов, сообщает ИА «Крыминформ».

В общей сложности было изъято 1056 цветков подснежника, по приблизительным подсчетам сумма ущерба, нанесенного природе, составляет порядка 475 тыс. рублей.

В Управление МВД по факту произошедшего было направлено письмо о необходимости проведения мероприятий для поимки нарушителя. Наказание злоумышленника будет определено статьей 8.35. КоАП РФ.