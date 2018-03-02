Как и ожидалось, основная часть выступления президента России была всё-таки посвящена внутренней проблематике. Однако именно международная повестка определила общий тон и восприятие послания за рубежом. Ведь сказать, что ежегодное послание Федеральному собранию прошло на фоне всё более обостряющейся международной обстановки, было бы даже некоторым преуменьшением.

Достаточно отметить тот факт, что, по мнению американских профильных специалистов (среди которых 18 лауреатов Нобелевской премии), мир не был так близок к ядерной катастрофе с 1953 года. Согласно данным специального проекта «Часы Судного дня» (Doomsday Clock), запущенного создателями первой атомной бомбы в 1947 году, вероятность глобального атомного конфликта не была столь высокой с момента испытания великими державами термоядерной бомбы.

Сегодня же основная напряженность возникает вокруг северокорейской ядерной программы и резко усугубляется диспропорциональными действиями Соединенных Штатов, которые своими односторонними волюнтаристскими решениями, по сути, ставят под удар всю систему глобальной безопасности.

Именно это следует, прежде всего, иметь в виду, оценивая основные тезисы президентского послания, которое было адресовано не только гражданам России, но и нашим западным партнерам. И было призвано отрезвить тех из них, кто по каким-то причинам считает, что сможет безнаказанно нанести серьезный ущерб безопасности России. Этим горячим головам был послан четкий и предельно жесткий сигнал: даже и не думайте!

Важно понимать, что уже не раз в современной истории от глобального кровопролития мир удерживал именно баланс сил великих держав. Вся система послевоенного мироустройства зиждилась на фактической гарантии сокрушительного ответного удара в случае нападения одной из сверхдержав на другую. Именно неотвратимость наказания десятилетиями удерживала мир от полномасштабной войны: США и СССР мерились силами в региональных конфликтах, но ни разу не решились перейти ту грань, которая отделяла мир от катастрофы.

В своем послании президент России не просто констатировал основные угрозы стабильности, с которыми нам приходится сталкиваться в современном мире, но и детально разъяснил, как Россия намерена реагировать на них в постоянно меняющихся условиях.

В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, служившего одним из столпов глобальной системы взаимного сдерживания. Вашингтон сделал ставку на развертывание всеобъемлющей ПРО и уже значительно продвинулся на данном направлении, обеспечив функционирование позиционных районов противоракетной обороны на Аляске и в Калифорнии, в Восточной Европе (в Румынии системы уже развернуты, а в Польше будут готовы к применению в ближайшее время). Добавьте к этому элементы ПРО в Японии и Южной Корее, а также примерно пять крейсеров и 30 эсминцев в ядерном оснащении, находящихся в непосредственной близости к границам нашей страны, и вы получите ясную картину сдерживания России с целью добиться односторонних преимуществ и глобального доминирования.

Чем же на такой вызов ответим мы? Все эти годы Россия занималась реальными делами, чтобы не позволить США фактически обесценить ядерный потенциал нашей страны. И, надо сказать, значительно в этом преуспела. Чтобы не дать Соединенным Штатам полностью уничтожить сложившуюся мировую архитектуру безопасности, Москва пошла по пути асимметричных ответов, сделав ставку на создание принципиально новых образцов вооружений, меняющих глобальные расклады. Начиная от совершенствования действующей на старых принципах ядерной триады (без нее всё равно никак) и заканчивая оружием, работающим на новых физических принципах.

Президент особо подчеркнул и морально-психологический фактор обеспечения эффективной обороны нашей страны от любых вызовов и угроз: сирийский конфликт продемонстрировал не только превосходство российских систем вооружения, но и, что еще важнее, боевого духа русского солдата. «Таких людей, таких офицеров, как наш летчик гвардии майор Роман Филипов, у них не будет никогда», — особо подчеркнул глава государства.

Важно понимать, что в конечном итоге Россия обеспечивает не только свою безопасность, но и не позволяет сместить мировой баланс сил и обеспечить безнаказанное применение разных видов вооружений в отношении любой страны планеты. Именно поэтому миротворческие подходы России находят в самых разных точках земного шара всё более ощутимую поддержку.

Общий тон президентского послания говорит нам о том, что ближайшие годы станут решающими для будущего страны. По словам главы государства, тот технологический задел, который достался нам в наследство от Советского Союза, к счастью, не был полностью утрачен и теперь должен постепенно трансформироваться в инновационный потенциал современной России.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции