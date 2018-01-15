Ежегодного общения российского министра иностранных дел со средствами массовой информации с интересом ждут во многих странах мира. Ведь те сигналы и трактовки, которые звучат в ходе итоговой пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства, раскрывают и уточняют международные ориентиры России на ближайшую и стратегическую перспективу.

Так уж сложилось, что Россия (далеко не всегда по своей воле) на сегодняшний день так или иначе вовлечена в решение практически всех серьезных международных проблем. От Корейского полуострова до Ближнего Востока — сложно представить хоть один значимый миротворческий процесс без медиаторского участия нашей страны.

В последние годы Москва была вынуждена взвалить на себя бремя глобального миротворца, чтобы предотвратить дальнейшую разбалансировку международных отношений и их скатывание к неуправляемому хаосу. В своих миротворческих усилиях наша страна всё чаще сталкивается с активным противодействием другого международного игрока, в большинстве случаев нацеленного на противоположный результат.

Не желая свыкнуться с мыслью об утрате глобальной инициативы, США продолжают делать ставку на диктат, ультиматумы, шантаж и угрозы. В то время как Россия вопреки всем препятствиям сохраняет нацеленность на равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество со всеми ключевыми международными акторами.

Вашингтон активно дестабилизирует ситуацию в мире: американцы идут на обострение по северокорейской ядерной проблеме, пытаются сорвать иранскую ядерную сделку, не допустить мирного урегулирования в Сирии. Россия же, заручившись поддержкой Китая, Ирана и даже ряда европейских стран, играет стабилизирующую роль в международных делах, отстаивая суверенное равенство государств, необходимость в согласовании позиций вместо ставки на силу и угрозу ее применения.

США ведут себя как престарелый мировой жандарм: сил для того, чтобы подкрепить свои угрозы, всё меньше, но диктаторские замашки никуда не делись. Но голос России на международной арене всё громче, а действия всё решительнее.

И надо отметить, что ситуативных и долгосрочных союзников у нашей страны с каждым днем становится всё больше. Когда вы в последний раз слышали о «международной изоляции» России? Всерьез об этом уже почти никто не говорит. США же, наоборот, всё чаще оказываются в меньшинстве, как в случае с односторонним выходом из глобального соглашения по климату, голосованием в ООН по статусу Иерусалима, иранской ядерной программой.

Была бы воля Соединенных Штатов, Россия оставалась бы в глухой изоляции. В прошлом году американский конгресс официально поставил нашу страну на одну доску с Ираном и Северной Кореей, которых на Западе многие до сих пор считают «странами-изгоями». Однако даже стратегические союзники США в Европе постепенно отходят от привычки слепо поддерживать деструктивный подход к международным отношениям и не желают вопреки своим национальным интересам усиливать конфронтацию с Москвой.

Всё больше стран мира осознают, что США только создают глобальные проблемы, которые потом никак не получается решить без России.

Судите сами: представители Северной и Южной Кореи при посредничестве России и Китая встречаются впервые за два года, жмут друг другу руки и договариваются о целом ряде совместных компромиссных шагов в рамках межкорейского урегулирования. Что в ответ делают США? Созывают совершенно деструктивную министерскую встречу по КНДР в Ванкувере, на которую даже не приглашают представителей Москвы и Пекина. Что это, если не провокация и откровенный подрыв мирного процесса на Корейском полуострове?

Или взять ту же Сирию. Благодаря совместным усилиями Ирана, России и Турции в ходе восьми раундов Астанинского процесса удалось сначала создать четыре довольно успешно функционирующих зоны деэскалации, а затем и заложить прочную основу сирийского послевоенного политического урегулирования.

Однако США просто не хотят сохранять территориальную целостность Сирии и поэтому взяли деструктивный курс на ее раздел, что неизбежно приведет к усилению террористических группировок на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

К большому сожалению, российский прагматичный подход, нацеленный на недопущение окончательной девальвации международного права и глобальной дестабилизации, несмотря на свою очевидную продуктивность, встречает яростное сопротивление. Наша главная болевая точка — Украина. Фактически горстка проходимцев, устроивших при полной поддержке на тот момент еще коллективного Запада переворот 2014 года, загнали братский народ в тупиковую ситуацию мифической войны с Россией.

Сергей Лавров открыто говорит о вине США и тогдашних европейских переговорщиков в том, что после поддержанного ими государственного переворота в Киеве в Донбассе разгорелся кровавый гражданский конфликт, в который помимо своей воли была вовлечена Россия.

Наша страна, будучи ключевым медиатором Минского процесса, по-прежнему заинтересована в том, чтобы соответствующие соглашения были выполнены в полном объеме, без каких-либо изъятий. Однако США, вместо того чтобы заставить киевское руководство наконец-то сделать то, что они обещали и что было затем закреплено единогласным решением Совбеза ООН, продолжают поощрять затягивание процесса и ведут конфликт к силовому разрешению.

В этом и заключается основная проблема миротворческого подхода России: как бы мы ни старались путем постоянного поиска компромиссов и взаимного уважения решать запутанные международные конфликты, деструктивная сила и дестабилизирующая роль американского вмешательства еще слишком велики. И на Украине мы чувствуем это особенно остро.

Всё потому, что те, кто трактует происходящее на Украине с идеологизированных позиций новой холодной войны, воспринимают украинский конфликт как противостояние России и Запада в целом, пока еще находятся в большинстве. Однако процесс размежевания американских и общеевропейских (то есть включающих и российские) интересов уже необратим. И по мере такого размежевания наш подход к решению общих проблем на континенте будет постепенно становиться преобладающим.

Процесс формирования полицентричного миропорядка, по мнению Сергея Лаврова, будет долгим и мучительным. Но другого пути нет. И Россия, вопреки противодействию США, не намерена отказываться от своей конструктивной роли одного из глобальных стабилизирующих центров силы. Касается ли это Сирии, Северной Кореи, Украины и любой другой проблемной точки на карте мира...

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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