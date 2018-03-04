Как царь Иван Казань брал

Третьяковская галерея представила «Сказание о граде Свияжске» — выставку икон и религиозных предметов из Татарстана. Этот проект — ответный шаг казанских музеев на прошлогоднюю выездную экспозицию Третьяковки «Гений века». И, надо признать, идея культурного (и шире — духовного) диалога двух регионов здесь оказывается в основе самой концепции.

Остров-град Свияжск был основан по распоряжению Ивана Грозного. В 1550 году царь впервые попытался взять Казань — безуспешно. В том походе он остановился лагерем на возвышенности в устье реки Свияги и решил основать там город — опорный пункт для русских войск и одновременно цитадель православия в краю иноверцев. Внутри крепости, возведенной весной 1551-го всего за четыре недели, построили шесть церквей и два монастыря. А в каждую въездную башню установили икону.

— Строительство и украшение всех храмов шло под покровительством самого государя. На казенном жаловании находились и собор Рождества Богоматери, и храм Иоанна Предтечи, и церковь Константина и Елены. Кроме того, все свияжские церкви удостоились царских даров: все они получили из государевой казны иконы, книги и богослужебные ризы, — рассказала куратор выставки Татьяна Самойлова.

В советские времена большинство из этих предметов попали в Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан и Национальной музей Республики Татарстан. Теперь же их могут увидеть и в Москве. В общей сложности в Инженерном корпусе демонстрируются 87 экспонатов преимущественно второй половины XVI века. Прежде всего это иконостасы Успенского собора и Троицкой церкви Свияжска.

Внутри рядов икон сохранен оригинальной порядок, но под каждый ряд выделена отдельная стена, что объясняется и требованиями помещения (не столь высокого), и удобством для посетителей. Хотя не ко всем работам удается подойти вплотную, все детали рассмотреть можно. То же касается и других работ — это и лики, не входящие в иконостас, и предметы церковного обихода, и старинные манускрипты.

Внушительный фолиант «Лицевой летописный свод. Царственная книга» из собрания Исторического музея содержит описание событий царствования Ивана IV с 1533 по 1553 год, в том числе и покорение Казани (1552). Но для современных зрителей интересно другое: в отличие от других томов «Лицевого летописного свода» «Царственная книга» содержит нераскрашенные иллюстрации, выполненные чернилами и карандашом. Так что это редкое воплощение иконописной традиции (изображения, конечно, связаны с церковным каноном) в графической форме.

Хотя среди экспонатов доминируют «гости» из Татарстана, есть на выставке и ряд предметов из московских собраний. Помимо упомянутой книги, это, например, удивительная икона из коллекции самой Третьяковки «Благословенно воинство Небесного Царя…» («Церковь воинствующая»), датированная 1540-ми годами. Огромное, в полстены, изображение демонстрирует шествие конных и пеших солдат во главе с Архангелом Михаилом из охваченного пламенем града земного в град небесный. В центре композиции — Константин, первый христианский правитель Римской империи.

Предполагается, что икона создавалась к торжествам по поводу венчания Ивана IV, но позже современники видели в этом сюжете метафору завоеваний царя, обратившего в православие ряд восточных регионов.

С воинской славой России связан и еще один интереснейший экспонат: пелена «Богоматерь Казанская» (конец XVI века). Это древнейшее из сохранившихся воспроизведений иконы «Богоматери Казанской», явленной в 1579 году и в период Смуты ставшей символом освобождения от польского нашествия. Причем иконография и размер пелены полностью соответствуют самому чудотворному образу.

Для знатоков древнерусского искусства эта выставка — настоящий подарок. Но и широкой публике здесь есть чем увлечься. И дело не только в уникальности и древности экспонатов, которые, конечно, интересы сами по себе. Важнее, что за этими предметами встает сама история Руси — мы будто переносимся в славную и драматичную эпоху, когда религия, политика и творчество были неразделимы.