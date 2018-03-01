Председатель правительства Дмитрий Медведев призвал всех министров и вице-премьеров быть готовыми к реализации поручений президента по итогам послания Федеральному собранию 1 марта. Оглашение этого программного документа заняло около двух часов и стало рекордным по длительности. Примерно половина речи была посвящена социально-экономическому развитию страны, также значительное внимание уделено обороноспособности РФ и международной безопасности. Глава правительства сообщил своим коллегам по кабинету министров, что работы предстоит много.

— Мы с вами собрались сразу же после выступления президента нашей страны с посланием к Федеральному собранию, по сути, ко всем гражданам, — сказал Дмитрий Медведев. — Как вы услышали, были определены стратегические цели, направления развития нашей страны.

По словам главы правительства, основная часть задач, поставленных президентом, напрямую относится к компетенции исполнительной власти. Речь идет и о действующем составе кабинета, и о новом, который будет сформирован после завершения политического цикла.

— В ближайшее время будут сформулированы поручения президента, как это обычно делается. В любом случае прошу всех членов правительства — вице-премьеров, министров, руководителей агентств и служб, которые входят в структуру правительства, — уже приступить к предметной проработке поставленных задач, соответствующим образом настроить коллег. Работы будет очень много, — добавил премьер-министр.

В послании Владимир Путин отметил необходимость укрепления достигнутых экономикой страны показателей. Было предложено развернуть масштабную программу пространственного развития России и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет. Перед правительством поставлен и ряд финансовых задач. Например, ставка ипотечных кредитов должна снизиться до 7% годовых (сейчас — около 10%). На охрану материнства и детства нужно изыскать не менее 3,4 трлн рублей, а обустройство новых дорог потребует более 11 трлн.

Новое правительство должно будет подготовить специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения. К концу следующего десятилетия Россия должна войти в список стран, где продолжительность жизни превышает 80 лет. В 2019–2024 годах на развитие системы здравоохранения необходимо ежегодно направлять более 4% ВВП, в будущем требуется выйти на показатель 5%.

В течение шести лет следует удвоить объем несырьевого, неэнергетического экспорта, доведя его до $250 млрд, в том числе поставки продукции машиностроения — до $50 млрд. До $100 млрд должен вырасти ежегодный экспорт услуг, включая образование, медицину, туризм, транспорт.