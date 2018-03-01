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Вице-председателя Европарламента уволили за нетолерантные высказывания

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Фото: REUTERS/Vincent Kessler
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Вице-председатель Европарламента (ЕП) поляк Рышард Чарнецкий отправлен в отставку по итогам голосования депутатов за нетолерантные высказывания, на его пост избран другой депутат из Польши — Здислав Краснодембский.

Поводом для отставки Чарнецкого, депутата правящей в Польше партии «Закон и справедливость», послужило его высказывание в адрес его политического оппонента, депутата Розы Тун из польской партии «Гражданская платформа». Применительно к ней Чарнецкий употребил слово «шмальцовник» (szmalcownik), которым в Польше называли лиц, выдающих евреев фашистам во время Второй мировой войны, сообщает ТАСС.

Это оскорбление Чарнецкий нанес Тун за ее поддержку санкционной процедуры Еврокомиссии по отношению к Польше за реформы судебной системы, которую ЕК осуждает, считая, что реформы позволят Варшаве поставить суды под контроль.

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