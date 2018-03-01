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Европарламент поддержал применение санкций к Варшаве

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Фото: REUTERS
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Европарламент большинством голосов поддержал решение Еврокомиссии (ЕК) о санкциях в отношении Польши. Страна может лишиться права голоса в Совете ЕС «за отступление от демократических норм» при национальной судебной реформе.

ЕК пришла к выводу, что комплекс из 13 законов, принятых в Польше в рамках судебной реформы, «нарушает принципы верховенства права и предоставляет политической власти контроль над судебной».

Варшаве направлены четыре поправки к принятым законопроектам. Евродепутаты призвали Совет ЕС потребовать от Польши выполнения этих указаний, сообщает «РИА Новости».

На исправление нарушений у страны есть три месяца, после чего будет запущена процедура лишения Варшавы голоса в Совете ЕС.

Как писал iz.ru, в декабре президент Польши Анджей Дуда утвердил два закона о пересмотре судебной системы в стране, несмотря на угрозы санкций. В январе в Совете ЕС появились ожидания возможного польского референдума о выходе из Евросоюза.

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