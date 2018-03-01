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«Токсичное» пенное море обнаружили в Австралии

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Gerhard Zwerger-Sch
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Один из пользователей социальной сети Instagram опубликовал видео, на котором запечатлено необычное природное явление. На кадрах видно, как стоящего на берегу молодого человека накрывает волной белой густой пены.

Видеозапись была сделана в Австралии на берегу Тасманова моря. По словам одного из комментаторов под записью, зрелище вышло «удивительным, но страшным», сообщает телеканал «Звезда». Некоторые пользователи Сети предположили, что причиной образования пены на поверхности воды моря мог стать «разлив токсических отходов» в море. В описании к видео не сказано, в чем истинная причина такого природного явления.

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