Нападение тупорылой акулы на спортсмена в Австралии попало на видео

Атака тупорылой акулы на спортсмена в Австралии случайно попала на видео. Запись опубликована на видеосервисе YouTube.

Инцидент произошел в австралийском штате Квинсленд на реке Брисбен. Местный воднолыжник решил записать свою тренировку на видео, чтобы потом оценить технику и посмотреть на себя со стороны. Но во время просмотра записи он увидел, как его атаковала тупорылая акула, выпрыгнув прямо перед ним. Хищница появилась, когда спортсмен скользит по воде на высокой скорости. Как отмечает «Дни.ру», траектории их движения были настолько близкими, что лишь чудом удалось избежать столкновения.

Воднолыжник до просмотра видеозаписи даже не знал, какой угрозы ему удалось избежать, поскольку был сосредоточен только на тренировке. Тупорылые акулы считаются одними их самых агрессивных представителей своего вида.