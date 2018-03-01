Пожизненный срок получил напавший с ножом на покупателей в Гамбурге

Окружной суд в Гамбурге приговорил 27-летнего палестинца Ахмада А., напавшего с ножом на покупателей в супермаркете, к пожизненному тюремному заключению. Об этом сообщает издание Focus.

Нападение произошло 28 июля 2017 года. В результате один человек погиб, еще шесть получили ранения. Нападавшему было предъявлено обвинение в убийстве, попытке убийства шести человек, а также нанесении им тяжких телесных повреждений. Прокуроры потребовали приговорить его к пожизненному заключению за преступление особой тяжести. Судьи вынесли соответствующий вердикт и отметили, что мужчина совершил преступление из-за своих радикальных исламистских убеждений, сообщает НСН.

По мнению прокуратуры, нападавший хотел стать смертником. Сам он назвал себя сторонником террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), однако факт его контактов с боевиками установить не удалось. Преступление он совершил в одиночку. Обвинения в терроризме против него выдвинуты не были.

Известно, что Ахмад А. прибыл в ФРГ под видом беженца, но немецкие власти отклонили его прошение о предоставлении убежища. В течение нескольких дней его ожидала депортация.