Символика террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) была найдена в квартире напавшего 28 июля с ножом на посетителей супермаркета в Гамбурге.

По данным Bild, герб ИГ был приклеен с внутренней стороны к дверце шкафа в комнате исламиста в одном из городских приютов для беженцев. Отмечается, что на допросе преступник сам назвал себя террористом.

В результате инцидента в супермаркете погиб один человек, пострадали семеро. Преступника задержали прохожие.