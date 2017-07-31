Мужчина, совершивший нападение на покупателей в супермаркете в Гамбурге, самостоятельно пришел к идее радикального ислама и собирался стать смертником, говорится в заявлении Генпрокуратуры ФРГ.

По данным ведомства, подозреваемый не состоял в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Мужчина в течение некоторого времени изучал тему радикального ислама. Подозреваемый решил совершить преступление «с надеждой умереть как мученик», передает «РИА Новости».

Инцидент произошел в пятницу, 28 июля, в супермаркете Edeka в Гамбурге. Мужчина напал с ножом на покупателей, убив одного человека. Еще семеро получили ранения.

Подозреваемый является 26-летним уроженцем ОАЭ. Он прибыл в Германию в качестве беженца, однако немецкие власти отказались его принять. Мужчину должны были депортировать в течение нескольких дней.