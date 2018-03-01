«Одноклассники» запускают сервис распознавания лиц и поиск по фото

Социальная сеть «Одноклассники» запускает технологию распознавания лиц на основе компьютерного зрения и нейросетей с возможностью автоматически находить знакомых по фотографии и отмечать друзей на фото в один клик.

Теперь пользователи социальной сети смогут по одной загруженной фотографии найти родственников и знакомых в других городах и странах. После загрузки фотографии в альбом, заметку или ленту новостей социальная сеть сама предложит пользователю автоматические отметки найденных человек. Из них автор фотографии сможет выбрать необходимые или заменить на собственные. Те пользователи, которые оказались отмеченными на фотографии, при необходимости смогут удалить отметку, а также запретить отмечать себя в настройках профиля.

В основе технологии находится работа нейросетей на видеокартах NVidia GPU. Технологии компьютерного зрения распознают пользователя на фото за тысячные доли секунды и невосприимчивы к изменениям в виде очков, прически или бороды. Также сервис сам адаптируется к освещению, поворотам и наклонам головы, а также масштабу лиц.

Все пользователи, которые присутствуют на фотографиях, но не отмечены на них, в ближайшее время получат уведомление с предложением подтвердить отметку. К запуску нового сервиса в «Одноклассниках» пройдет флешмоб, в котором можно будет выиграть подписку на платные сервисы или получить бейдж на аватарку. Для этого необходимо загрузить свою фотографию со звездами российского спорта, шоу-бизнеса или популярными блогерами.