В «Одноклассниках» появилась линейка онлайн-шоу

«Одноклассники» представили собственную линейку онлайн-шоу. Вечернюю программу «ОК на связи!», которая выходит в соцсети с 2016 года, дополнит юмористическое шоу Вадима Галыгина и передача «Перекрестный отец» с советами знаменитых родителей по воспитанию детей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru в понедельник, 19 февраля.

«Эксклюзивный контент — один из главных трендов развития социальных сетей. Представленная линейка шоу охватывает несколько популярных тем среди пользователей ОК: темы семьи, юмора и жизни звезд. Благодаря этому в соцсети формируется контент, объединяющий интересы максимально широкой аудитории. Это дает пользователям возможность делиться друг с другом эмоциями от просмотра и привлекает новую аудиторию», — рассказала директор по продуктам «Видео» и OK Live социальной сети Марина Краснова.

В пресс-релизе отмечается, что «Анекдот-шоу» Галыгина стартовало в минувшее воскресенье и будет выходить дважды в неделю. В каждой передаче участвуют четыре российских знаменитости, которым предстоит разделиться на две команды и рассказывать анекдоты или смешные истории. Параллельно специальный механизм по улавливанию громкости смеха в зале определяет победителя. В дальнейшем самые удачные шутки выберут зрители в ОК. Гостями Галыгина в первом сезоне, в частности, станут юмористы Михаил Галустян и Александр Ревва, фигурист Алексей Ягудин, певица Нюша и актриса Анна Хилькевич.

В еженедельном шоу «Перекрестный отец» звездные гости будут рассказывать зрителям истории о детстве, собственных детях и их воспитании. Пилотный сезон программы собрал в «Одноклассниках» более 15 млн просмотров. Его ведущая Лина Милович побеседовала с певцом Денисом Клявером, дрессировщиком Аскольдом Запашным, телеведущим Антоном Комоловым и юмористом Михаилом Шацем. Новый сезон стартует в ближайшие месяцы.