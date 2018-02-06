«Одноклассники» запускают онлайн-биржу потребительских услуг

В соцсети «Одноклассники» может появиться новый сервис. Онлайн-биржа услуг позволит пользователям найти исполнителей для мелких бытовых задач, например, ремонта одежды или доставки посылки. Сервис будет доступен также в виде специализированного приложения для смартфона. Об этом «Известиям» сообщили источники, близкие к компании Mail.Ru Group — собственнику соцсети. Информацию подтвердили в «Одноклассниках».

Как сообщили «Известиям» несколько источников, в ближайшее время «Одноклассники» выпустят мобильное приложение «Пчела». Его пользователь сможет указать, какую задачу должен выполнить подрядчик (например, убрать квартиру или перевезти мебель) и за какую стоимость. На опубликованное объявление будут откликаться потенциальные исполнители. При желании они смогут предложить более низкую стоимость выполнения задания. Заказчик выберет понравившегося специалиста и согласует с ним детали работы.

В «Одноклассниках» подтвердили, что готовят приложение «Пчела».

— Это экспериментальный проект, выполненный стажерами для «Одноклассников», сервис поиска помощников для оказания различных бытовых услуг, — сообщили «Известиям» представители «Одноклассников». — Возможно, он будет создан как приложение внутри соцсети. Мы регулярно тестируем новые направления и первое время после запуска «Пчелы» будем наблюдать за результатами, анализировать обратную связь. Исполнителем сможет стать любой из пользователей.

Запустить аналогичный проект уже пыталась компания «Яндекс». В сентябре 2014 года стартовал «Яндекс.Мастер». Здесь в роли исполнителей могли выступать только компании, оказывающие соответствующие услуги на рынке. Однако спустя год (в ноябре 2015 года) сервис был закрыт.

Сегодня самый крупный агрегатор пользовательских услуг в России — сервис YouDo. Глава компании Денис Кутергин рассказал, что он спокойно относится к появлению новых конкурентов на таком огромном рынке, даже если за ними стоят большие корпорации. Попытки запускать аналогичные проекты предпринимались многими, но все терпели неудачу.

— Секрета успеха у нас нет. Мы просто стартовали чуть раньше и успели получить главный актив — экспертизу в сфере продукта и рынка, — пояснил Денис Кутергин.

У Mail.Ru есть шансы сделать популярным любой массовый сервис, считает старший аналитик инвестхолдинга «Финам» Леонид Делицын.

— Эта компания обладает такими каналами распространения рекламы и услуг, как социальные сети и почта. Ее конкуренты таким преимуществом не обладают, — считает Леонид Делицын. — На рост с темпами 300% рассчитывать уже вряд ли приходится. Тем не менее в перспективе трех-пяти лет миллиард рублей на этом рынке Mail.Ru Group заработать может.

По оценке холдинга «Финам», в 2016 году онлайн-биржи бытовых услуг в России приняли заказы примерно на 3 млрд рублей. Комиссия бирж составляет обычно 15%. Следовательно, их общая выручка — порядка 450 млн рублей в год.