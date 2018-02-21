Пользователи «Одноклассников» поучаствовали в опросе о блокчейне

«Одноклассники» совместно с общественной организацией РОЦИТ провели опрос на тему цифровой грамотности и интернет-безопасности. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru в среду, 21 февраля, в исследовании приняли участие 85 тыс. пользователей.

Интерактивный тест включал в себя вопросы об основных правилах поведения в интернете, возможных сложностях при совершении онлайн-покупок и финансовой грамотности в целом.

Например, более половины респондентов (51%) правильно ответили на вопрос о том, что такое «блокчейн» (технология записи и хранения информации, работающая по принципу распределенной базы данных). В то же время 26% связывают это понятие только с криптовалютой.

Кроме того, пользователи показали высокую грамотность, связанную с денежными операциями в социальной сети. Так, 96% участников опроса людей не попадутся на удочку мошенников, если получат личное сообщение с просьбой срочно перевести деньги. В этом случае 55% пользователей позвонят знакомому, чтобы узнать, что произошло, а еще 27% зададут вопрос, ответ на который знает только их знакомый.

«Это очень масштабное исследование, из которого стало ясно, что наша работа для аудитории «Одноклассников» не осталась незамеченной. С радостью и удивлением мы обнаружили, что пользователи лучше всего ответили на самые сложные вопросы. Не менее приятно, что именно во Всемирный день безопасности в интернете мы отметили юбилей группы — 100 тыс. подписчиков! Мы продолжим готовить полезные материалы о том, как не попасть в беду в Сети», — рассказала диджитал-директор РОЦИТ Кети Сапович.