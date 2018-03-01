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СБ РФ назвал причины отсталости европейской модели безопасности

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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Ориентированная на НАТО модель европейской безопасности не может работать в современных условиях, так как заточена на холодную войну, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

«Растет понимание того, что натоцентричная модель безопасности просто не может работать в новых условиях, потому что заточена на холодную войну. Во многих странах ЕС сегодня хорошо осознают, что без России им проблему евробезопасности не решить», — сказал Венедиктов «РИА Новости».

Он добавил, что устаревший европейский подход к безопасности привел к деградации, которая сегодня налицо. Вместе с тем Венедиктов подтвердил, что Россия поддерживает и будет поддерживать диалог с США, эффективность которого будет зависеть от степени готовности американцев и учета интересов друг друга.

Венедиктов также отметил, что в СБ РФ со сдержанным оптимизмом смотрят на процесс улучшения отношений с США и ЕС.

Как ранее сообщал портал iz.ru, посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель не будет вводить в ближайшее время новые санкции против Москвы. В то же время в Вашингтоне рассматривают такую возможность.

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