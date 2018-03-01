Путин рассказал о волнении за российских хоккеистов в финале Олимпиады

Президент России Владимир Путин во время церемонии награждения спортсменов олимпийской сборной РФ заявил, что российские хоккеисты «заставили поволноваться» в финале Олимпиады в Пхёнчхане.

В ходе церемонии Путин отметил достижение российских хоккеистов и назвал олимпийское золото огромным подарком миллионам россиян. Однако, как отметил глава государства, не обошлось без волнения, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Правда, наша национальная ледовая дружина заставила нас, мягко скажем, поволноваться немного, но все-таки сумела собраться и вырвать долгожданное олимпийское золото», — подчеркнул Путин.

Напомним, на церемонии награждения олимпийцев в Кремле Владимир Путин выразил благодарность хоккеистам за победу на Олимпиаде. В ответ нападающий сборной Илья Ковальчук поблагодарил Путина за поддержку и «благословление» сборной в путь в Пхёнчхан.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter