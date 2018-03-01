Эксперты составили топ-10 самых мощных смартфонов на Android

Специалисты тестирующей производительность гаджетов компании Antutu специально для тех, кто не пользуется устройствами Apple, составили рейтинг самых мощных смартфонов под управлением операционной системы Android.

По мнению экспертов, самыми производительными оказались три устройства от Huawei — Mate 10 Pro, Mate 10 и Honor V10. В «десятку» вошли OnePlus 5, OnePlus 5T, Nubia Z17, а также Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Mi MIX 2, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Китайские гаджеты Xiaomi при этом оказались выше в рейтинге, чем более распространенные у россиян Samsung Galaxy Note 8 и Samsung Galaxy S8+. Корейские смартфоны, таким образом, замкнули рейтинг, расположившись на девятом и десятом местах.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Samsung представила новые модели флагманского смартфона Galaxy S9 и S9+. Позднее в интернете впервые появились характеристики и стоимость нового смартфона OnePlus 6.