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Microsoft подписала меморандум о стратегическом сотрудничестве с Xiaomi

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Фото: Global Look Press/FrankHoermann/SVEN SIMON
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Крупнейший производитель ПО для вычислительной техники Microsoft заключил стратегический меморандум о сотрудничестве в облачных технологиях, искусственном интеллекте и аппаратном обеспечении с китайской компанией Xiaomi. О заключении соглашения сообщил портал TechCrunch.

Подписание этого документа свидетельствует о намерении китайского производителя смартфонов расширять свой бизнес на Западе и особенно в США. Как отмечает портал, Microsoft, в свою очередь, собирается с помощью соглашения предпринять еще одну попытку расширения своего ПО на рынке смартфонов после неудачи в сотрудничестве с Nokia.

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«Xiaomi является одной из самых инновационных компаний в Китае, и она становится всё популярнее на различных мировых рынках. Уникальные возможности и опыт Microsoft в сфере ИИ и такие продукты, как Azure, позволят Xiaomi разработать новейшие технологии для каждого в этом мире», — сообщил вице-президент исследовательской группы Microsoft в сфере искусственного интеллекта Гарри Шам.

В положениях меморандума указано, что компании получат взаимный доступ к технологиям друг друга. Таким образом, Xiaomi сможет пользоваться облачной платформой Azure для хранения данных и увеличения пропускной способности. Кроме того, Microsoft будет работать с китайской компанией над созданием колонок, в которые будет встроена виртуальная голосовая помощница с элементами искусственного интеллекта Кортана.

Ранее портал iz.ru писал, что блогер из Китая опубликовал видео с новым смартфоном Xiaomi.

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