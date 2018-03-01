Кит Ричардс извинился перед Миком Джаггером за совет пройти стерилизацию

Гитарист легендарной британской группы The Rolling Stones Кит Ричардс принес извинения солисту коллектива Мику Джаггеру за совет пройти процедуру стерилизации.

«Я глубоко сожалею о тех комментариях, которые я сделал в адрес Мика в газете WSJ, которые полностью вышли за рамки дозволенного. Я, конечно же, извинился перед ним лично», — написал 74-летний музыкант в Twitter.

Ричардс заявил о стерилизации в конце 2016 года, когда у его ровесника Джаггера родился восьмой по счету ребенок, матерью которого является балерина Мелани Хамрик.

Ранее сообщалось, что врачи сделали гитаристу The Rolling Stones Ронни Вуду операцию на поврежденном легком. Состояние 69-летнего музыканта оценивается как удовлетворительное.