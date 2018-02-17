Рэпер Дрейк раздал прохожим почти $1 млн
Канадский рэпер Дрейк подарил прохожим почти $1 млн во время съемок нового клипа на песню God’s Plan («Божий замысел»), который он недавно опубликовал.
«Мы раздали все деньги. Не говорите лейблу», — говорится в предисловии к видео.
Артист раздал деньги случайным прохожим и посетителям супермаркета. Он пожертвовал средства школе, женскому приюту, оплатил девушке обучение в университете и даже подарил юному фанату машину.
«Это самое важное дело, которое я сделал за всю свою карьеру», — написал Дрейк в Instagram.
The most important thing I have ever done in my career...drop a 🙏🏽 if I can share it with you.
Публикация от champagnepapi (@champagnepapi) Фев 15, 2018 в 9:09 PST
В 2017-м канадский рэпер вошел в тройку самых высокооплачиваемых музыкантов в мире по версии Forbes. За год он заработал $94 млн.