Рэпер Дрейк раздал прохожим почти $1 млн

Канадский рэпер Дрейк подарил прохожим почти $1 млн во время съемок нового клипа на песню God’s Plan («Божий замысел»), который он недавно опубликовал.

«Мы раздали все деньги. Не говорите лейблу», — говорится в предисловии к видео.

Артист раздал деньги случайным прохожим и посетителям супермаркета. Он пожертвовал средства школе, женскому приюту, оплатил девушке обучение в университете и даже подарил юному фанату машину.

«Это самое важное дело, которое я сделал за всю свою карьеру», — написал Дрейк в Instagram.

В 2017-м канадский рэпер вошел в тройку самых высокооплачиваемых музыкантов в мире по версии Forbes. За год он заработал $94 млн.