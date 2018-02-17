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Рэпер Дрейк раздал прохожим почти $1 млн

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Фото: youtube.com
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Канадский рэпер Дрейк подарил прохожим почти $1 млн во время съемок нового клипа на песню God’s Plan («Божий замысел»), который он недавно опубликовал.

«Мы раздали все деньги. Не говорите лейблу», — говорится в предисловии к видео.

Артист раздал деньги случайным прохожим и посетителям супермаркета. Он пожертвовал средства школе, женскому приюту, оплатил девушке обучение в университете и даже подарил юному фанату машину.

«Это самое важное дело, которое я сделал за всю свою карьеру», — написал Дрейк в Instagram.

 

The most important thing I have ever done in my career...drop a 🙏🏽 if I can share it with you.

Публикация от champagnepapi (@champagnepapi) Фев 15, 2018 в 9:09 PST

В 2017-м канадский рэпер вошел в тройку самых высокооплачиваемых музыкантов в мире по версии Forbes. За год он заработал $94 млн.

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