Рэпера Oxxxymiron философы номинировали на литературную премию

Рэпер из Санкт-Петербурга Мирон Фёдоров, выступающий под псевдонимом Oxxxymiron, выдвинут на литературную премию имени Александра Пятигорского. Основанием для номинации стал альбом «Горгород», вышедший в 2015 году.

«Мирон Фёдоров в своем формате сделал то же самое, что и Марсель Пруст в своем: разобрал себя, свои непримиримые и одновременно сосуществующие фигуры сознания на части и положил их как отдельные, но в единое и завершенное литературное произведение», — пояснила свой выбор номинатор, философ Анна Елашкина.

Кроме Oxxxymiron в лонг-лист премии вошли около 40 авторов, уточняет КП.

Литературная премия имени философа Александра Пятигорского учреждена некоммерческой организацией «Фонд поддержки философии, интеллектуальной прозы и сохранения наследия Александра Пятигорского». Ее главная задача — поддержка интереса к философствованию за пределами профессионального философского сообщества.

Напомним, портал iz.ru освещал рэп-поединок Oxxxymiron и Славы Карелина (Гнойный), в котором победил противник Мирона Фёдорова. Участники баттла стали самыми популярными рэперами по числу запросов в Google среди российских пользователей.

Директор Института мировой литературы РАН Вадим Полонский в интервью «Известиям» высоко оценил творчество Oxxxymiron. «Его тексты хорошо сделаны. С точки зрения техники словесности он — мастер, заслуживает серьезного литературного внимания к себе», — заявил профессор.