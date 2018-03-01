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Торгпред РФ прокомментировал закрытие проектов ExxonMobil с «Роснефтью»

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Торговый представитель РФ в США Александр Стадник заявил, что ситуация с вынужденным отказом американской нефтяной компании ExxonMobil от проектов с российской нефтегазовой компанией «Роснефть» нанесет ущерб американскому бизнесу.

«Нам могут сколько угодно рассказывать о якобы миллиардных потерях российского оборонного комплекса из-за санкций США. Однако ситуация с ExxonMobil, напротив, указывает на то, что создатели санкций используют диктаторские методы в отношении именно американского бизнеса, стреляя ему в ногу», — приводит слова Стадника «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, в четверг американская энергетическая компания ExxonMobil объявила о выходе из совместных проектов с «Роснефтью» в области геологоразведки и научно-исследовательской деятельности из-за антироссийских санкций. Все официальные процедуры с соблюдением действующих законов, правил и соглашений, заключенные сторонами, планируется начать в 2018 году.

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