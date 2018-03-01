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ExxonMobil закроет проекты с «Роснефтью» из-за антироссийских санкций

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Фото: Global Look Press
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Американская энергетическая компания ExxonMobil решила выйти из совместных проектов с «Роснефтью» по геологоразведке и научно-исследовательской деятельности из-за антироссийских санкций.

Все официальные процедуры с соблюдением действующих законов, правил и соглашений, которые заключили стороны, будут начаты в 2018 году.

Убыток американской компании после выхода и уплаты налогов может составить $200 млн, сообщает Reuters.

В 2017 году минфин США оштрафовал ExxonMobil на $2 млн за нарушение антироссийских санкций. Позднее компания попросила ведомство смягчить ограничения и выдать разрешение на работу в РФ, но получила отказ.

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