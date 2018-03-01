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Пять бригад лесорубов подозреваются в вырубке на 24 млн рублей в Приангарье

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Пять бригад лесорубов были задержаны по подозрению в вырубке леса на 24 млн рублей в Чунском и Осинском районах Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства области.

На прошлой неделе были задержаны пять бригад «черных» лесорубов. Общая численность нарушителей составила 35 человек. По приблизительным подсчетам, им удалось вырубить 3,4 тыс. кубометров древесины в Чунском районе и 350 кубометров древесины в Осинском районе.

В общей сложности ущерб, нанесенный их действиями природе, оценили в 24 млн рублей, сообщает ИА IrkutskMedia.

Все бригады в момент задержания имели при себе необходимое оборудование для вырубки лесного массива. В ходе задержания оборудование было конфисковано.

Сотрудники лесничеств собрали необходимые материалы по фактам вырубки и направили их в правоохранительные органы.

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