Кончаловский осудил попытки отдельных стран переписать историю

Решение о съемках фильма о Зое Космодемьянской является своевременным в условиях, когда в отдельных странах преобладают антироссийские настроения, считает режиссер картины Егор Кончаловский.

«Враждебность части мира по отношению к России, попытки переписать историю, отобрать у СССР Победу и как результат снос памятников героям-освободителям в Европе и на Украине — всё это я принимаю близко к сердцу», — заявил он в интервью «Известиям».

По его словам, сегодня очень важно обратить внимание на подрастающее поколение, на идеологию, с которой они будут жить через 10–15 лет.

Кончаловский впервые взялся за проект, к которому непосредственное отношение имеет государство. По его словам, у данной работы есть исторические и патриотические приоритеты.

«История о Зое — потрясающий по мощи, силе и пронзительности сюжет, практически библейский», — добавил режиссер.

Фильм будет сниматься по сценарию молодого драматурга Елизаветы Трусевич, выигравшей конкурс Российского военно-исторического общества (РВИО), которое фактически продюсирует будущую картину.

В настоящее время Кончаловский вносит в него последние коррективы, после чего начнется кастинг и выбор натуры.

Подробнее - в материале «Известий»: «История Зои почти библейская»