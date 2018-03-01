Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР).

Как заявил журналистам президент ОКР Александр Жуков, МОК может подтвердить, что все остальные результаты допинг-проб членов делегации олимпийских спортсменов из России на играх в Пхёнчхане являются отрицательными.

«Было сказано, что при выполнении всех условий временное отстранение будет снято, как только организация подтвердит отсутствие нарушений делегации олимпийских спортсменов России», — сказал Жуков.

Напомним, в ходе Олимпиады в употреблении допинга были уличены керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева, однако МОК счел, что два случая не следует рассматривать как проявление глобальной проблемы.

МОК дисквалифицировал ОКР 5 декабря 2017 года на основании работы комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, занимавшихся перепроверкой допинг-проб российских спортсменов.

В результате сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде-2018. К соревнованиям были допущены отдельные российские спортсмены, доказавшие свою непричастность к употреблению запрещенных препаратов.

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