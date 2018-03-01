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История в датах: 1 марта

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Фото: Global Look Press
1 марта 1869 года Дмитрий Менделеев составил таблицу периодической системы химических элементов, впоследствии ставшей известной как таблица Менделеева
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктория Кузнецова
1 марта в России празднуют День кошек
Фото: ТАСС/Николай Малышев
1 марта 1995 года в Москве был убит тележурналист Влад Листьев. На фото: Владислав Листьев в 1992 году
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
1 марта 1930 года был основан Московский авиационный институт. На фото: здание института
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