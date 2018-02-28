Фигуристка Боброва продаст подаренную ей иномарку ради благотворительности

Фигуристка Екатерина Боброва намерена продать подаренный ей автомобиль за завоевание серебряной награды на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Такое решение она приняла в благотворительных целях, сообщает ТАСС.

Выступая в паре с Дмитрием Соловьевым, за серебряную медаль спортсменка получила ключи от автомобиля BMW X5.

«К счастью, у меня есть своя машина, поэтому эту я собираюсь продать, чтобы часть денег пустить на благотворительность, как я уже делала после Игр в Сочи. И я счастлива, что у меня есть возможность помогать людям», — сказала спортсменка.

Как сообщал портал iz.ru, в среду президент России Владимир Путин вручил государственные награды российским спортсменам, завоевавшим медали на зимней Олимпиаде. Спортсмены удостоены орденов Дружбы и медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» обеих степеней. Всего было награждено 46 россиян.