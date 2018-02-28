РФ предложила проект заявления СБ ООН по гуманитарной паузе в Сирии

Россия поставила на голосование проект дополнительного заявления Совбеза ООН по режиму прекращения огня и гуманитарной паузе в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. 24 февраля по этому вопросу была принята резолюция 2401.

«Мы распространили проект заявления председателя по выполнению резолюции, поставили его на умолчание сегодня до 13 часов (21:00 мск), призываем совет его принять», — сообщил Небензя на заседании СБ ООН.

Резолюция 2401 требует от всех сторон конфликта в Сирии прекратить столкновения на 30 дней на всей территории страны. В настоящее время решение не соблюдается в Восточной Гуте. По инициативе Владимира Путина в этом регионе установлена пятичасовая ежедневная гумпауза, которая также не соблюдается боевиками.

Как писал iz.ru, днем 28 февраля боевики расстреляли из минометов сирийские войска.