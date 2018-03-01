«Для «Северстали» матч против СКА — как финал Олимпиады»

Сегодня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершается регулярный чемпионат. В обеих конференциях до сих пор не определены полные составы участников плей-офф. На Западе многое решит московское дерби «Спартак»–«Динамо». Красно-белые пока идут на седьмом месте в конференции, опережая идущих девятыми вне зоны плей-офф бело-голубых на два балла. При этом третьей силой в этом противостоянии является череповецкая «Северсталь».

После неожиданного выездного разгрома московского ЦСКА (4:1) подопечные Александра Гулявцева близки к первому за долгие годы участию в Кубке Гагарина. Сегодня они сыграют на выезде с победителем «регулярки» — петербургским СКА, тренерский штаб и большая часть хоккеистов которого только что вернулись из Кореи с золотыми медалями Олимпиады. Для выхода в плей-офф «Северстали» достаточно набрать одно очко, не проиграв в основное время.

После победы над ЦСКА генеральный менеджер череповецкого клуба серебряный призер Олимпиады 1998 года в Нагано Валерий Зелепукин дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором поделился мнением об успехе своего клуба в Москве, значимости матча в Петербурге и участии в играх на вылет, а также влиянии на развитие хоккея в стране, которое окажет победа сборной в Корее.

— То, как «Северсталь» проводила сборы в олимпийский перерыв, давало надежду на результат в игре с ЦСКА?

— Однозначно команда готовилась с максимальной самоотдачей. Мы с самого начала нацеливались на победы в обоих матчах с ЦСКА и СКА. Может быть, итоговый счет встречи с московскими армейцами несколько неожиданный, но целью в любом случае было завоевание трех очков, чтобы в Петербурге уже смотреть только на свою игру, биться за победу и не оглядываться на результаты конкурентов — «Спартака» и «Динамо» — в борьбе за место в плей-офф. В любом случае делать какие-то выводы о нашей работе после победы над ЦСКА нельзя — осталась еще одна игра. И только в ней будет определяться то, что мы наработали за прошедший год.

— Оргвыводы по итогам сезона тоже будут зависеть от этой игры?

— Мы не зацикливаемся на этом. Надо доделать дело, за которое мы взялись перед этим сезоном. И уже после этого будем думать о стратегии на будущее. Мы планируем идти шаг за шагом. Ждем окончания чемпионата и надеемся на самое лучшее, что с нами может случиться.

— Переговоров о продлении контракта с Александром Гулявцевым пока не вели?

— Как я уже сказал, мы не задумываемся об этом. Надо как можно лучше закончить сезон и дальше решать повседневные вопросы.

— На ЦСКА сказалось отсутствие их олимпийцев, только за сутки до матча прилетевших из Кореи?

— Не могу говорить за ЦСКА. Но с нашей стороны оказывалось огромное давление. Особенно в первом периоде, несмотря на то что проиграли его со счетом 0:1. Но нам удалось выстоять, не дав ЦСКА нарастить преимущество. И дальше сумели зацепиться за этот матч, реализовать свои моменты. Да, где-то нам повезло, но удача сопутствует сильнейшим. Выиграть у такого соперника, как ЦСКА, в такой турнирной ситуации — дорогого стоит.

— Что для «Северстали» выгоднее в матче против СКА — выход в составе питерцев золотых олимпийцев, еще не восстановившихся после Игр, или более слабых, но лучше подготовленных игроков?

— Даже не знаю, какой состав они поставят. Мы не обращаем на это внимания. Нас волнует только состояние и готовность игроков «Северстали», которым предстоит финальный матч этого чемпионата. Матч против СКА для нас — примерно как финал Олимпиады.

— Золото Олимпиады фактически оправдало концепцию Федерации хоккея России и КХЛ на сведение лучших игроков в двух клубах — СКА и ЦСКА. Если данная стратегия будет продолжена, это усложнит работу клубам с меньшими бюджетами?

— Здесь несколько аспектов. Основным является то, что победа нашей сборной на Олимпиаде абсолютно заслужена. Нужно сделать глубокий анализ, чтобы понять, насколько в будущем цикле будут работать те методы, которые были применены сейчас. Но уж точно это не отменяет нашей гордости за это золото. Можно анализировать состав сборных в Пхенчхане, отсутствие игроков из НХЛ. Но это должно быть в рамках нашей будущей работы, а не оценки ценности этой победы. Когда Канада и США побеждают на олимпиадах и чемпионатах мира — говорят, что это были супертурниры. А когда проигрывают, просто не обращают внимания на эти соревнования. Так что, как бы дальше не пошло развитие хоккея, эти золотые медали в Корее — очень здорово для всего нашего спорта.

— Матчи нашей сборной в полуфинале с Чехией и финале с Германией по своему драматизму имеют сходство с тем, что вы видели в Нагано-1998, когда играли в полуфинале с Финляндией и в финале с чехами?

— Такие матчи всегда загоняют тебя в особое психологическое состояние. Ты играешь, и уже не имеет значения, кто твой соперник. Четвертьфинал, полуфинал, финал — особая ответственность и напряжение. Это борьба с самим собой, и молодцы наши хоккеисты, что проявили характер, особенно в финале, когда ходили по лезвию ножа, но вырвали это золото из рук Германии.

— Что даст нашему хоккею триумф в Корее?

— Уверен, победа нашей сборной всколыхнет хоккейную жизнь России. Много наших мальчишек придут в секции и будут стремиться повторить золотой успех наших хоккеистов. Это будет бум по всей России. Уверен, много ребят по всей стране смотрели Олимпиаду, оценили драматизм этого финала. И готовы пойти заниматься хоккеем, чтобы проделать тот же путь, что наши олимпийцы.

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