«Роскосмос» требует вернуть деньги за неработающие спутники

Госкорпорация «Роскосмос» намерена вернуть 290 млн рублей, уплаченные за изготовление двух первых российских наноспутников. Космические аппараты (КА) МКА-Н, созданные фирмой «НПП Даурия», были запущены на орбиту в июле 2017 года. Они не вышли на связь и считаются потерянными. При этом головной научный институт «Роскосмоса» признал, что причина выхода спутников из строя неизвестна.

Фирма «НПП Даурия» — единственный частный производитель КА по заказу «Роскосмоса». В 2012 году она заключила контракт с госкорпорацией на изготовление двух спутников нанокласса для дистанционного зондирования Земли. Представители компании сообщили «Известиям», что получили от «Роскосмоса» предысковое заявление с требованием вернуть все 290 млн рублей, полученные по этому контракту. В случае отказа госкорпорация рассчитывает вернуть деньги через суд.

В «Роскосмосе» не смогли прокомментировать ситуацию.

В заключении госкомиссии по расследованию нештатной ситуации с МКА-Н (копия документа имеется у «Известий») отмечено, что вероятной причиной отсутствия связи со спутниками является воздействие на аппараты «внешних факторов». При этом, как указано в документе, было «зафиксировано замечание по функционированию двигателя системы обеспечения запуска» разгонного блока «Фрегат». Этот блок использовался для выведения полезной нагрузки на необходимые орбиты после отделения от третьей ступени ракеты «Союз-2.1а». Судя по переданной на Землю телеметрии, в момент отделения от «Фрегата» наноспутников и российского аппарата «Маяк» в один из двигателей разгонного блока продолжало поступать топливо. Этот двигатель находился в непосредственной близости к МКА-Н. Тем не менее госкомиссия не увидела причинно-следственной связи между этой нештатной ситуацией и последовавшим отсутствием связи с наноспутниками. В заключении признается, что определить источник «внешних факторов», приведших к поломке МКА-Н, невозможно.

Гендиректор ООО «НПП Даурия» Сергей Иванов сообщил «Известиям», что если с компании будут взысканы запрошенные «Роскосмосом» средства, то ей грозит банкротство. Частный производитель считает претензии «Роскосмоса» необоснованными: совместное расследование специалистов «Даурии» и ЦНИИмаш (головной научный институт ракетно-космической отрасли) показало, что вины компании в случившемся нет.

— После запуска наноспутников мы стали искать причины потери связи с ними, — рассказал «Известиям» Сергей Иванов. — Проверили все возможные факторы, как внутренние, так и внешние. Совместно с ЦНИИмаш пришли к выводу, что причина отказа — не в аппаратах. Мы просили проверить наши выводы, провести независимое расследование, однако получили отказ.

Потерянные КА решением госкомиссии выведены из состава российской орбитальной группировки и переданы на сопровождение средствам контроля космического пространства Минобороны.

Помимо двух МКА-Н после старта 14 июля 2017 года вышли из строя еще 10 спутников различных производителей (всего одной ракетой было запущено 73 КА разных размеров). В их числе и российский КА «Маяк». Его изготовители, при содействии других пострадавших, провели собственное расследование и пришли к выводу, что причиной отказа могло стать попадание продуктов горения из жидкостного ракетного двигателя малой тяги. Именно такие двигатели установлены на разгонном блоке «Фрегат».

— Мне бы хотелось, чтобы прошло более обстоятельное изучение аварии, чем то, которое смогли провести мы, — рассказал «Известиям» руководитель проекта «Маяк» Александр Шаенко.

По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, в сложившейся ситуации «Роскосмосу» стоит организовать новое расследование.

— Всегда информация об инцидентах была более секретной, чем самые современные технологии, — рассказал «Известиям» Иван Моисеев. — Но покупателю услуг нужно оценивать риски, а сокрытие информации всегда трактуется не в пользу исполнителя, в данном случае «Роскосмоса».

По мнению эксперта, новое расследование повысит доверие к российской космонавтике и положительно скажется на привлечении новых контрактов в этой сфере.