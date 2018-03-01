Уже несколько дней в Сирии должно действовать перемирие, которое было введено после того, как Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию № 2401. Тем не менее в пригороде Дамаска — Восточной Гуте, к которой приковано сейчас основное внимание, режим прекращения огня так фактически и не наступил.

По поручению президента России Владимира Путина там был открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей. Сирийцы сосредоточили в том районе автобусы и машины скорой помощи, чтобы обеспечить покидающих Восточную Гуту всем необходимым. Но возможностью выйти из района практически никто так и не воспользовался: боевики, которые всё это время использовали мирных жителей в качестве «живого щита», не позволяют людям выбраться из окружения. Более того, они стали обстреливать этот коридор.

При этом в западных СМИ упорно утверждают, что Восточная Гута находится под контролем так называемой вооруженной оппозиции. Там не отрицают, конечно, что наряду с ней есть и боевики «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в России). Но их количество якобы настолько незначительно, что на них будто бы можно и не обращать внимания. В итоге получается одно из двух: либо оппозиция не так уж и настроена на мир, раз продолжаются обстрелы мирных жителей, пытающихся выбраться из Восточной Гуты, либо все-таки позиции «Нусры» там намного сильнее, нежели некоторые пытаются представить.

Кстати, представители оппозиционных группировок утверждают, что они готовы вынудить «Нусру» покинуть пригород сирийской столицы. Но почему-то такого рода заявления появились только сейчас, хотя абсолютно не понятно, что мешало им сделать это раньше — тем более в том районе была создана одна из четырех зон деэскалации.

Очевидная истина заключается в том, что Восточная Гута должна быть очищена от террористов и западных военных специалистов, о присутствии которых сообщают зарубежные СМИ. Как и любой другой район страны, она в итоге должна перейти под контроль сирийских властей (каких, в каком составе — на эти вопросы должны ответить переговорщики в Женеве). И если сирийская оппозиция не может добиться выполнения решения Совбеза (а то и хуже — саботирует его), то нет никаких причин, чтобы к соблюдению положений резолюции не стремились правительственные войска. Тем более гуманитарная ситуация в том районе действительно оказалась крайне тяжелой, и долг властей — помочь простым жителям выжить.

Важно также принять во внимание тот факт, что одобренная Советом Безопасности ООН резолюция о 30-дневном перемирии касается не только Восточной Гуты, но и в целом всей территории Сирии. А гуманитарных проблем в стране хватает.

В провинции Идлиб, на северо-востоке, в течение нескольких лет боевики держат в осаде города Фуа и Кефрая, лояльные властям в Дамаске. Жители там постоянно умирают от голода и нехватки медикаментов. На юге, в районе Ат-Танфа, зоне, контролируемой американцами, беженцы нашли пристанище в лагере Рукбан, однако их положение также не назовешь удовлетворительным. А если говорить о ситуации к востоку от реки Евфрат, то там бушует настоящая гуманитарная катастрофа. Ракка во время «освобождения» от ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) была фактически уничтожена в результате бомбежек международной коалиции, которую возглавляют США. Люди не могут вернуться домой, поскольку возвращаться им попросту некуда. На всё это обращают внимание российские официальные лица — представители МИДа и Минобороны. Но почему-то их призывы помочь остаются неуслышанными. Видимо, некоторые страны не столько озабочены судьбами людей, сколько перспективой, что под Дамаском исчезнет террористический анклав.

Присутствие неконтролируемых правительством вооруженных формирований (пусть они даже борются с террористами, как, например, курды в составе Сирийских демократических сил), иностранные войска, выходящий за рамки здравого смысла запрет на полеты в радиусе 50 км от базы американцев в Ат-Танфе — всё это и многое другое — прямой путь к расчленению Сирии. Иллюзий об истинных целях некоторых игроков никто не питает, и их реализации в Москве будут активно противостоять. Так что Восточная Гута — это лишь первый шаг на пути к консолидации различных районов Сирии и восстановлению над ними юрисдикции Дамаска.

Автор — востоковед, советник посольства СССР в США в 1990–1992 годах, руководитель группы по Ближнему и Среднему Востоку

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