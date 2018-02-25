Принятая Советом Безопасности ООН резолюция о прекращении огня в Сирии с целью доставки гуманитарной помощи стала важной вехой в деэскалации конфликта. И хотя речь идет о приостановке боевых действий на всей территории страны, основное внимание сосредоточено на пригороде Дамаска — Восточной Гуте. Ведь несколько дней назад сирийская армия начала в том районе военную операцию по зачистке его от экстремистов.

На протяжении нескольких лет эта часть сирийской столицы остается под контролем террористических группировок, а также вооруженной оппозиции. И естественно, начавшееся наступление на оплот боевиков практически в самом сердце Сирии не могло не вызвать истерию в западных СМИ.

Но что происходит на самом деле? В Восточной Гуте в результате договоренностей России, Ирана и Турции ранее была создана одна из четырех зон деэскалации. Это значит, что там должны были полностью прекратиться боевые действия. Однако этого не произошло. В том районе наряду с группировками вооруженной оппозиции окопались террористы «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в России). Несмотря на объявление о режиме прекращения огня боевики продолжали терроризировать сирийскую столицу: минометным обстрелам подвергались различные районы Дамаска, в том числе тот, где находится российское посольство, из-за действий террористов постоянно гибли люди. Всё это на Западе предпочитали не замечать и продолжали обвинять сирийцев в совершении военных преступлений.

Тем не менее террористов попытались убедить покинуть Восточную Гуту. Подобные переговоры с «Нусрой» ранее с успехом велись в других районах Сирии. Боевиков (причем с оружием) организованно, предоставив им все необходимые гарантии, вывозили на северо-запад страны, в провинцию Идлиб. До начала военной операции в пригороде Дамаска и принятия резолюции российские военные, о чем рассказал глава МИДа Сергей Лавров, предприняли еще одну такую попытку переговоров, но встретили решительный отказ. До этого неоднократно на улицы Восточной Гуты выходили жители, которые требовали ухода «Нусры». Опять же безуспешно. Естественно, терпеть продолжающиеся обстрелы после этого было невозможно и нецелесообразно. Тем более договоренности о создании зон деэскалации прямо указывают, что нарушители режима прекращения огня становятся законной целью для военных.

Эта простая логика, подкрепленная соответствующими документами, наверняка стала бы единственно возможной для здравомыслящих людей. Однако на практике с началом наступления сирийской армии активизировались различные западные и арабские СМИ, а также некоторые правозащитные организации. Они утверждают, что в результате действий военных гибнут сотни мирных граждан. Но кто является источником этой информации? Как правило — Наблюдательный совет по правам человека со штаб-квартирой в Великобритании, который, в свою очередь, черпает ее от боевиков в Восточной Гуте. В этой связи поступающие сведения о «зверствах сирийской армии», мягко говоря, сомнительны. Проверить их никак нельзя. А уж про то, как инсценировалась гибель людей, было сказано немало, и примеров тому масса.



Вместе с тем актуальным остается вопрос: может или нет сирийская армия продолжать наступление в свете одобрения Совбезом резолюции о 30-дневном перемирии? Ответ на него надо искать в самом документе, который прямо указывает, что под действие перемирия не подпадают террористические организации. То есть «Джебхат ан-Нусра» по-прежнему остается под прицелом и является законной целью. В то же время не менее актуальным стало и заявление российского постпреда при ООН Василия Небензи, который призвал всех быть реалистами и понимать, что перемирие возможно, если на него соглашаются противоборствующие стороны. В этом смысле с сирийскими властями проблем обычно не возникает. Все упирается в вооруженную оппозицию. Справедливости ради надо сказать, что она (в частности, группировка «Джейш аль-Ислам») уже стала подавать сигналы, что готова к перемирию. Но, конечно, такого рода заявления еще предстоит подкрепить реальными делами.

А пока отборные части сирийских вооруженных сил, в том числе спецназа, продолжают подтягиваться к Восточной Гуте. Так что этот террористический анклав, где балом правит «Нусра», по всей видимости, будет ликвидирован.

Автор — востоковед, советник посольства СССР в США в 1990–1992 годах, руководитель группы по Ближнему и Среднему Востоку

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