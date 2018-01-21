Турецкая армия начала вооруженную операцию "Оливковая ветвь" на территорию Сирии в районе Африна. Обстановка там и до этого была крайне напряженной, а теперь все события перешли в “горячую стадию”. И конечно же, происходящее сейчас существенно осложняет ситуацию как в самой Сирии, так и в целом на Ближнем Востоке. При этом надо признать, что нынешняя вооруженная акция турецких властей - лишь следствие предшествовавшей политики ряда других игроков.

Ни для кого не было секретом, что действия курдских вооруженных формирований, в том числе связанных с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции считается террористической организацией, вызывают крайнюю обеспокоенность у руководства в Анкаре. И эта обеспокоенность только росла в последние месяцы. Курды взяли курс на обособление от Дамаска, любые договоренности с сирийскими властями и даже попытки наладить диалог ими практически всегда блокировались.

Если рассматривать ситуацию конкретно в Африне, то нынешних боевых действий можно было бы избежать, если бы курды согласились передать те районы под контроль сирийских властей. По некоторым сообщениям, в этом их безуспешно пыталась убедить прежде всего Москва. Если бы курды оказались более сговорчивыми, ситуация оставалась бы напряженной, но до вторжения дело не дошло бы. Ведь Турция крайне негативно настроена по отношению к нынешнему руководству в Дамаске, но на открытое военное противостояние она не решилась бы. По крайней мере, в ходе предыдущей операции на севере Сирии под названием “Щит Евфрата”, проходившей с августа 2016 года по март 2017 года, турецкие военные вклинились в сирийскую территорию, дошли до расположения сирийской армии и на этом остановились.

Что касается властей в Дамаске, то они категорически осудили турецкую операцию. Оно и понятно: все-таки одно государство без какого-либо разрешения ввело свои войска на территорию другого. Сирийцы уже обратились в ООН с требованием дать соответствующую оценку действиям Анкары. О намерении созвать экстренное заседание Совета Безопасности сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Ранее замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад предупреждал, что ПВО страны будут сбивать турецкие самолеты. Но едва ли дело выйдет за рамки заявлений и обращений в различные международные структуры. Дамаск за это сложно осудить. После практически семи лет борьбы с террористическим интернационалом в лице ИГИЛ, “Джабхат ан-Нусры” (деятельность обеих организаций запрещена в России) и других экстремистских группировок открытие нового фронта, причем против второй армии в НАТО - непозволительная роскошь.

Между тем сложно поверить, что курды во всех этих процессах играли самостоятельную роль. Уже на протяжении многих месяцев за их спиной стоят американцы, которые координируют действия их вооруженных формирований. Кроме того, появились заявления, что США намерены подготовить около 30 тыс курдских бойцов, объясняя это необходимостью охраны границ. Наконец, поступали сообщения, что Вашингтон на днях направил курдам в Африне партию ПЗРК. Неслучайно, кстати, одним из первых был уничтожен аэродром в том районе, который использовался американцами для поставок оружия.

Таким образом, ничего хорошего в турецком вторжении нет, но на практике США руками курдов сделали все, чтобы спровоцировать Анкару. Более того, нынешней эскалацией американцы добились еще одной цели: если не свести на нет, то хотя бы серьезно подорвать процесс политического урегулирования сирийского кризиса. Сейчас под вопросом оказывается дальнейшая эффективность женевской и астанинской площадок, а также намеченного на 29-30 января Конгресса сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи. Это серьезный удар прежде всего по усилиям России, которые та предпринимала на протяжении многих месяцев.

Наконец, используя курдов, американцы гарантируют сохранение своего присутствия на сирийской земле. Ведь основная претензия последних недель к США заключается в том, что после победы над ИГИЛ дальнейшей необходимости нахождения американских войск в Сирии больше нет. Вашингтон выкрутился из этой ситуации. А начавшаяся турецкая операция несмотря на все осуждающие заявления представителей различных ведомств США ему только на руку, поскольку теперь о выводе американских войск практически не станут вспоминать.

Сейчас очевидно одно: Сирия вступает в новый виток хаоса. А турецкая операция в Африне в данном случае стала лишь завершающим аккордом той партии, которую на протяжении последних месяцев разыгрывали совершенно иные игроки.